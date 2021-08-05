Судьбу пострадавшего от пожара дома в Коврове решат по итогам экспертизы

Пострадавший при пожаре многоквартирный дом в Коврове на улице Социалистической 1930 года постройки является объектом культурного наследия, памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Общая площадь дома коридорного типа – 2597,1 квадратных метров. Организована круглосуточная охрана здания.

По предварительным данным, в расселении нуждаются более 220 человек. Из них 40, в том числе 8 детей, заселены в пункт временного размещения в гостинице «Ковров». Они обеспечены всем необходимым (продуктовыми наборами, предметами первой необходимости, одеждой для нуждающихся), для них организовано трёхразовое питание.

Сейчас проводится обследование помещений на предмет причинённого ущерба, нанесённого пожаром, с приглашением жителей комнат. На базе ДК имени Дегтярёва организован пункт психологической поддержки пострадавшим.

Администрация города ведёт изыскание и подготовку маневренного фонда для предоставления пострадавшим. На 4 августа поступили 8 заявлений о предоставлении маневренного фонда. Продолжается уточнение списков жильцов дома, готовятся списки для выдачи пособий − пострадавшим будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 10796 рублей.

В течении трёх рабочих дней будет проведена экспертиза, по итогам которой специализированная организация представит предварительную справку по состоянию дома №10 по ул. Социалистическая. После получения экспертного заключения будет приниматься решение о судьбе дома.