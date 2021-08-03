В Коврове горящую крышу жилой четырехэтажки тушат 13 пожарных машин

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Днем 3 августа региональный главк МЧС сообщил о крупном пожаре, происходящем на одной из центральных улиц Коврова. По предварительной информации, сигнал о пожаре поступил диспетчерам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона в 13.44.

- На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сейчас на месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы и средства от Ковровского электромеханического завода, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир на четвертом этаже, после чего быстро распространилось на кровлю. На тушение были направлены три звена газодымозащитников. Также в их задачу входило спасение людей.

Сперва спасатели сообщили об одном пострадавшем и 29 спасенных, в том числе пятерых детях. Их спасали при помощи спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам, а также при помощи пожарных лестниц. Что касается пострадавшего, то он жив и ему оказывается медицинская помощь.

Как рассказали жители Коврова, горящий дом — старая четырехэтажка напротив дома культуры имени Дегтярева. В ней проживают не менее 100 человек. По некоторым данным, этот дом даже является объектом культурного наследия.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

В администрации города Коврова не смогли оперативно предоставить информацию о дальнейшей судьбе погорельцев. Впрочем, пока пожар еще не потушен и делать выводы о будущем здания преждевременно.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров. В 14.54 пожар локализовали, однако само тушение еще не окончено, спасатели продолжают работу по заливке дома.

В 15.40 в региональном чрезвычайном ведомстве уточнили, что пока в качестве предварительной причины случившегося называется неосторожность при обращении с огнем самого пострадавшего - мужчины 1976 года рождения.

Как сообщила в 16.00 пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова, на место пожара выехал заместитель главы региона Герман Елянюшкин. В настоящее время он находится на пути в город оружейников.

По факту пожара начала проверку прокуратура. Как сообщает областное надзорное ведомство, помимо спасенных 29 человек, еще 36 человек были эвакуированы, то есть выбрались из дома самостоятельно.

Прокурорам предстоит дать оценку в части своевременного обслуживания дома управляющей компанией и обеспечения сохранности общедомового имущества.