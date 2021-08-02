Владельца автомойки в Вязниках оштрафовали за загрязнение ручья

В придорожном комплексе в Вязниках индивидуальный предприниматель открыл автомойку, а сточные воды сбрасывал в протекающий рядом ручей без разрешения. При этом он не подал заявку на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, руководство автомойки набирало воду из собственной скважины без лицензии на пользование недрами, документы на ее получение в уполномоченный государственный орган не направлены. По фактам выявленных нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений. Кроме того, по постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120 тысяч рублей за невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, самовольное занятие водного объекта и нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.