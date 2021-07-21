Муромлянин запомнил пин-код и похитил деньги с чужой банковской карты

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 9 июля в полицию обратился 52-летний житель Мурома, который рассказал, что ему пришло уведомление о переводе 19500 рублей с банковской карты на неизвестный номер счета. Сам мужчина уверял, что никаких денег никому не переводил.

В ходе работы сыщики изучили детализацию по банковским картам потерпевшего и вскоре выяснили подозреваемого, которым оказался 25-летний муромлянин.

Оказалось, что незадолго до кражи мужчина просил молодого человека ввести пин-код его банковской карты, что тот и сделал, попутно запомнив цифры.

Спустя несколько дней парень пришел в гости к старшему знакомому, где тайно взял телефон, и благодаря пин-коду, совершил перевод денег на собственный счет, после чего все средства потратил на себя.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Кража с банковского счета», продолжается.