Средняя зарплата во Владимирской области составила более 36 тысяч рублей

Владимирстат подсчитал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае этого года у жителей региона составила 36067,4 рублей, в том числе в мае 37454,9 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработки увеличились соответственно на 9% и на 8%. В этом году средняя зарплата тоже успела подрасти – в первом квартале она составляла немногим более 35 тысяч рублей. Майская зарплата в этом году тоже выросла по сравнению с апрельской – с 37 154,4 рублей до практически 37 с половиной тысяч рублей.