Умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Самарин

На 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Ерофеевич Самарин. Василий Ерофеевич родился 10 декабря 1924 года на Алтае. До призыва на фронт работал трактористом в селе. С января 1943 года сражался с врагом в составе Калининского, а затем 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Служил пулеметчиком в артиллерийской дивизии. Был ранен. Освобождал города Белоруссии, участвовал в штурме Кенигсберга. Василий Ерофеевич был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии» и многими другими. После войны продолжал службу в Советской Армии, до увольнения в запас в 1973 году был начальником Дома офицеров во Владимире.

Затем Василий Ерофеевич Самарин трудился учителем начальной военной подготовки в школе №32 города Владимира, где создал музей боевой славы 43-й Армии, в которой он служил. Одновременно вел большую общественную работу. В 2002 году по состоянию здоровья оставил общественную работу.

Прощание с Василием Ерофеевичем Самариным состоится 20 июля в 12.00 в храме во имя Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (улица Вознесенская, 12-в).