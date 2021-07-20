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Общество20 июля 2021 11:11

Во Владимирской области появился новый природоохранный прокурор

Им стал Андрей Широких
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Андрей Широких

Андрей Широких

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.07.2021 № 650-к на должность Владимирского природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Андрей Широких. Природоохранный прокурор родился в 1974 году, в городе Йошкар-Ола, в 1996 году окончил Ивановский государственный университет и сразу после окончания вуза работал в прокуратуре. Начинал он в должности помощника Муромского городского прокурора, следователя Муромской городской прокуратуры Владимирской области, следователя прокуратуры Октябрьского района г. Рязани Рязанской области, заместителя прокурора Селивановского района Владимирской области. В 2004 назначен на должность прокурора Селивановского района, с 2007 – Кольчугинский межрайонный прокурор, с 2011 – прокурор города Владимира, с 2017 – прокурор Судогодского района.