В Коврове планируют построить музей воинской славы за 20 миллионов рублей

На сайте "Госзакупок" появился лот, посвященный созданию в Коврове музея "Ковров-город оружейной славы". Он должен появиться на улице Абельмана в доме №33.

По проекту, за который отвечает московская компания ООО "Кивеста", музей должен быть посвящен развитию оружейного дела в городе воинской славы, начиная от создания в Коврове первого в мире автомата В.Г.Федорова и заканчивая современными разработками местных оружейных заводов. Всего в музее будет шесть залов. На создание музея (проектирование, реконструкцию здания, закупку музейных экспонатов и так далее) выделено из местного и регионального бюджетов 20 миллионов рублей. Реализовать проект должны к концу марта 2022 года. Относиться новая экспозиция должна будет к Ковровскому историко-мемориальному музею.

Впервые о появлении подобной музейной экспозиции заговорили еще в 2012 году, когда городу Коврову присвоили звание города воинской славы. Однако к реализации, как мы видим, приступили лишь спустя девять лет.