Владимирское "Торпедо" разгромили дома, а "Муром" сыграл вничью

18 июля владимирское "Торпедо" принимало дома старейший клуб страны "Знамя Труда". Черно-белые смогли открыть счет, но это был единственный гол в ворота соперников. А вот "Знамя Труда" забило 4 мяча, разгромив торпедовцев.

- Результат более чем печальный, хотя в начале игры мы не думали, что так будет. Игра была равной. Но забив гол, соперник перехватил инициативу и больше нам ее не отдавал, - отметил Александр Акимов, главный тренер и директор "Торпедо". - Надо анализировать ошибки и подумать об усилении.

- С 25-й минуты мы перестали выполнять ту установку, которую я давал перед игрой. Пытался достучаться до ребят, но не вышло, - развел руками старший тренер команды Сергей Дубровин.

ФК "Муром" сыграл с "Динамо-2". Матч закончился вничью. Табло так и не загорелось.

- Мне понравилась игра в первом тайме с быстрыми ответными атаками, высокая интенсивность. Но всю игру играть в таком темпе пока не можем. Но сохранили хорошие позиции, чтобы не позволить игрокам "Динамо-2" создать опасные моменты. Нам это удалось, соперник создал всего один опасный момент. Впереди много работы, нам надо очень прибавить в интенсивности игры. Нужно быстрее восстанавливаться, - подчеркнул Евгений Перевертайло, главный тренер "Мурома".

Следующий матч "Торпедо" проведет на выезде, где сыграет с ярославским "Шинником". Соперником "Мурома" станет нижегородская "Волна".