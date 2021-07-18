Во Владимирской области 18 июля коронавирусом заболело 234 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 июля лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В лидерах. по традиции, Владимир с 64 заболевшими, Гусь-Хрустальный район с 28 случаями, Ковровский - 27, Муромский - 22.

15 заболевших - в Вязниковском, 11 - в Суздальском, 10 - в Гороховецком, по 9 - в Киржачском, Собинском районах, 8 - в Петушинском, по 6 случаев в Кольчугинском, Меленковском районах, по 5 - в Юрьев-Польском, Александровском районах, по 3 - в Судогодском, Камешковском, в Селивановском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 40 425 случаев заболевания (9502 сл. в г. Владимире, 4801 сл. в Гусь-Хрустальном, 4406 сл. о. Муром, 2989 сл. в Ковровском, 2361 сл. в Александровском, 2294 сл. в Петушинском, 1646 сл. в Юрьев-Польском, 1617 сл. в Вязниковском, 1683 сл. в Кольчугинском, 1549 сл. в Суздальском, 1282 сл. в Киржачском, 1264 сл. в Собинском, 1142 сл. в Меленковском, 955 сл. в Камешковском, 935 сл. в Гороховецком, 819 сл. в Селивановском, 664 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном).