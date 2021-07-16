Во Владимире на автобусных маршрутах №26 и 28 появится новый перевозчик

ООО «АДМ» окончательно ушло с рынка, с ним расторгли муниципальный контракт. И теперь на автобусных маршрутах №№ 26 и 28 появится новый перевозчик, уже знакомый владимирцам. Начиная с 19 июля регулярные перевозки пассажиров города Владимира на автобусных маршрутах № 26 «Ул. Куйбышева - ул. Юго-Западная» и № 28 «Кольцевой» будет осуществлять транспортное предприятие ООО «ОКТО», занимающееся перевозками горожан на автобусных маршрутах №№11 и 16. Автобусы 28 маршрута будут ходить с шести утра, а заканчивать свое движение около одиннадцати вечера. При этом в часы пик перерыв между автобусами будет 10-12 минут, в остальное время – 20 минут. Автобусы 26 маршрута тоже начнут ходить с 6 утра, закончат движение около одиннадцати вечера, перерыв в часы пик (с начала движения и до 10 утра и с 16:30 до 19:00) у них будет 10-15 минут, в остальное время – до 25 минут.