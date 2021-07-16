Владимирец расправился с бывшим начальником из-за невыплаты зарплаты

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту убийства, инкриминируемого 24-летнему жителю Владимирской области и его 33-летнему приятелю.

По версии следствия, днем 19 июля минувшего года у 24-летнего парня возникла мысль убить бывшего работодателя, который, по его мнению, не полностью выплатил ему зарплату.

Для осуществления замысла он привлек 33-летнего знакомого, вместе с которым они приехали к экс-начальнику и устроили перепалку, в ходе которой избили мужчину кирпичом и куском металлической трубы, удары наносили по голове. Затем первый взял электрический удлинитель и при его помощи задушил свою жертву, пока второй держал мужчину.

В результате 48-летний мужчина скончался, а парни, чтобы спрятать тело, завернули его в пленку и выбросили в овраг неподалеку.

Кроме того, мужчины украли у убитого инструменты на 35 тысяч рублей, после чего скрылись.

На время следствия обоих заключили под стражу. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Владимирский областной суд