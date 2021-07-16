Во Владимире росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в разбое

фото Росгвардии по Владимирской области

15 июля около 11 часов сотрудники Росгвардии получили ориентировку и приступили к поиску 32-летнего молодого человека. Он, угрожая ножом продавцу сетевого магазина на улице Горького, похитил деньги и скрылся в неизвестном направлении.

- В одном из дворов росгвардейцы заметили человека схожего по приметам. При виде служебного автомобиля мужчина попытался скрыться, но был задержан правоохранителями, - рассказали в Росгвардии по Владимирской области.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. В ходе досмотра у него нашли деньги и кухонный нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело.