Предприятие, добывавшее полезные ископаемые в Судогодском районе, оштрафовали на 300 тысяч рублей

Межрегиональным Управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям проведены надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства Российской Федерации «О недрах» в отношении ООО «ПГС», работающую на земельных участках, расположенных у деревни Овсянниково Судогодского района Владимирской области. Как оказалось, предприятие допустило нарушения – не выполнило условия лицензии на право пользования недрами. По результатам проверки досрочно прекращено действие лицензии ООО «ПГС на право пользования недрами. Кроме этого, компанию привлекли к административной ответственности по ч.2ст.7.3 КоАП РФ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.