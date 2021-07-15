Во Владимирской области диспансеризацию прошли более 32 тысяч пожилых людей

Во Владимирской области за полгода диспансеризацию прошли 32163 человека, а под диспансерным наблюдением находятся 66378 пожилых жителей, у которых выявлены различные заболевания. Также проводится вакцинация против пневмококковой инфекции владимирцев из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. В настоящее время провакцинировано 212 человека, или 84,5 процента от плана иммунизации на этот год. Кроме того, за шесть месяцев 22 мобильные бригады доставили 4618 сельчан старше 65 лет в медицинские организации для профосомтров и диспансеризацию, а 4751 пожилых людей - на вакцинацию от Covid-19. В регионе организованы 149 приемных семей, в которых проживают 167 пожилых граждан и инвалидов, работают 258 персональных помощников, оказывающих помощь 274 жителям. В рамках социального проекта «Активное долголетие» на базе 17 комплексных центров соцобслуживания населения для пожилых граждан продолжаются занятия в Университете «третьего возраста». За январь-июнь 2021 года обучение прошли более 3 тысяч жителей области. Кроме того, продолжают свою работу клубы по интересам и мини-клубы общения с охватом аудитории более 4 тысяч человек.