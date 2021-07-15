Во Владимире за сутки очередь на прививку от коронавируса выросла на 236 человек

По данным владимирских медиков на 14 июля, первый компонент вакцины от коронавируса привит 49623 владимирцам. Оба компонента вакцины получили 34579 жителей города.

Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4149 человек, вчера эта цифра была на 236 меньше. В социальных сетях владимирцы делятся снимками огромной очереди, которая выстроилась в Автоприборовской поликлинике. И судя по фото, ни о какой социальной дистанции речи не идет.

Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 55355 доз вакцины.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.