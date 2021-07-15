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Здоровье15 июля 2021 9:04

Во Владимире за сутки очередь на прививку от коронавируса выросла на 236 человек

Желающих привиться становится все больше
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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По данным владимирских медиков на 14 июля, первый компонент вакцины от коронавируса привит 49623 владимирцам. Оба компонента вакцины получили 34579 жителей города.

Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4149 человек, вчера эта цифра была на 236 меньше. В социальных сетях владимирцы делятся снимками огромной очереди, которая выстроилась в Автоприборовской поликлинике. И судя по фото, ни о какой социальной дистанции речи не идет.

Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 55355 доз вакцины.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.