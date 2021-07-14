Владимирским фитнес-центрам и салонам красоты разрешили принимать людей без сертификатов и ПЦР-тестов

Сегодня первый вице-губернатор Александр Ремига встречался с представителями кинотеатров и детских центров. После встречи он сообщил о внесенных изменения в указ губернатора, который касается коронавирусных ограничений.

Фитнес-центры, парикмахерские и салоны красоты могут принимать людей без сертификата о вакцинации и ПЦР-тестов. Однако они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. Заполняемость залов должна быть 50 процентов, должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра, проводиться дезинфекция, соблюдаться масочный режим.

- Вход по сертификатам и ПЦР-тестов мы решили отложить до 1 сентября. Но если меры безопасности не будут соблюдаться, то мы вернемся к жестким ограничениям раньше. Это будет на совести предпринимателей, - подчеркнул Александр Ремига.

Напомним, об ослаблениях ограничений говорили вчера на встрече с представителями фитнес-центров и салонов красоты.

Что касается ослабления ограничений в работе детских центров и кинотеатров, то решение будет принято уже завтра. Необходимо обсудить некоторые вопросы безопасности с Роспотребнадзором.