Во Владимирской области могут отменить вход по сертификатам в фитнес-центры и салоны красоты

Представители фитнес-центров и салонов красоты. Фото: Виктория СУХОВА

13 июля в областной администрации состоялась встреча первого вице-губернатора Александра Ремиги с представителями фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских. Поговорить о насущных проблемах пришло около 30 человек. Все хотели только одного: добиться ослабления ограничений.

На улицу вместо фитнес-клуба

Руководитель фитнес-клуба "Атмосфера" Андрей Серан рассказал, что за один день выручка упала на 73 процента, на 77 процентов упала посещаемость. Если так будет и дальше, то клуб выжить не сможет. Траты в месяц у крупных клубов составляют 8,3 миллиона рублей, у средних - 2,1 миллиона рублей, у небольших залов - 687 тысяч.

Клуб провел опрос среди своих посетителей. За день анкеты заполнили больше 3,5 тысяч человек. Половина из них коронавирусом уже переболели. Что касается вакцинации, то 66 процентов опрашиваемых не собираются делать прививку, уже сделали 19 процентов, планируют привиться - 7 процентов.

При этом при нынешних ограничениях фитнес-клубы согласны посещать только 22 процента владимирцев, а 47 процентов не собираются ходить совсем, 57 процентов будут заниматься спортом на улице.

- Мы предлагаем сделать заполняемость залов - 50 процентов. Откроем предварительную запись, чтобы избежать толпы. Плюс будем измерять температуру и дезинфицировать помещения каждые два-три часа, - отметил представитель клуба "Росич".

Кроме того, фитнес-клубы готовы открыть пункты вакцинации, чтобы сделать прививки персоналу и всем желающим.

- Я поддерживаю вашу инициативу, тем более что мы решили вопрос с поставкой вакцины. Перебоев с ней больше не будет. Мы договорились об этом с Минпромторгом, - сказал Александр Ремига. - В течение месяца прививку получат сто тысяч жителей Владимирской области.

Александр Ремига на встрече с представителями фитнес-клубов и салонов красоты. Фото: Виктория СУХОВА

Первый вице-губернатор попросил продумать решение по работе кафе в фитнес-клубах и предоставить предложение до вечера.

Ходят к мастерам-нелегалам

После этого слово взяли представители салонов-парикмахерских.

- Нашим закрытием вы не решаете проблему, поскольку мастера работают в своих кабинетах нелегально, закрыв окна занавесками. Зато наш салон, где все стерильно, соблюдается социальная дистанция, проводится дезинфекция, термометрия, закрыт. Это неправильно, - подчеркнула Наталья Гетманская, руководитель салона-парикмахерской "Акцент".

С ней согласился и представитель салона красоты «Чародейка» Алексей Гоголадзе. Он попросил отсрочить вход по справкам и сертификатам хотя бы до 1 сентября.

- Сейчас в городе привиться невозможно. А с момента первого укола должен пройти 21 день. И что теперь, людям дома сидеть? И вообще в нашей сфере человек меньше всего подвержен заражению, - отметил предприниматель.

Александр Ремига с приведенными доводами согласился, но подчеркнул, что если ограничения снимут, соблюдение всех правил нужно соблюдать неукоснительно, ведь на кону безопасность людей. И задача - снизить процент заболеваемости.

Все прозвучавшие предложения будут переданы главе региона Владимиру Сипягину. И уже к завтрашнему вечеру в указ губернатора могут внести поправки.