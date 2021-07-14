Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 июля 2021 14:49

Владимирский омбудсмен попросила губернатора обеспечить регион вакциной и увеличить количество прививочных пунктов

Людмила Романова направила Владимиру Сипягину письмо
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Уполномоченный по правам человека во владимирской области Людмила Романова направила губернатору Владимирской области рекомендации по обеспечению достаточных мер со стороны органов государственной власти с целью защиты прав человека.

Рекомендации состоят из 14 пунктов, в том числе: обеспечить регион достаточным количеством вакцины (разных видов), обеспечить широкое информирование граждан, в т.ч. о противопоказаниях, и о том, что делать тем, кто привился и у кого есть антитела, увеличить количество прививочных пунктов, привлекать к вакцинации и диагностическим осмотрам частные медицинские организации и волонтёров, разъяснить гражданам и работодателям важность реализации трудовых прав, не допускать дискриминационных мер в отношении отдельных категорий граждан (у кого мед.отводы от прививки, переболевших, у кого справка о наличии антител) и другие.

- Проще говоря, требуя сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, важно, чтобы вакцины было достаточно, а ПЦР-тесты доступны большинству. Именно это и подразумевается под государственными гарантиями, - подчёркивает Людмила Романова.