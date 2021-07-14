Владимирский омбудсмен попросила губернатора обеспечить регион вакциной и увеличить количество прививочных пунктов

Уполномоченный по правам человека во владимирской области Людмила Романова направила губернатору Владимирской области рекомендации по обеспечению достаточных мер со стороны органов государственной власти с целью защиты прав человека.

Рекомендации состоят из 14 пунктов, в том числе: обеспечить регион достаточным количеством вакцины (разных видов), обеспечить широкое информирование граждан, в т.ч. о противопоказаниях, и о том, что делать тем, кто привился и у кого есть антитела, увеличить количество прививочных пунктов, привлекать к вакцинации и диагностическим осмотрам частные медицинские организации и волонтёров, разъяснить гражданам и работодателям важность реализации трудовых прав, не допускать дискриминационных мер в отношении отдельных категорий граждан (у кого мед.отводы от прививки, переболевших, у кого справка о наличии антител) и другие.

- Проще говоря, требуя сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, важно, чтобы вакцины было достаточно, а ПЦР-тесты доступны большинству. Именно это и подразумевается под государственными гарантиями, - подчёркивает Людмила Романова.