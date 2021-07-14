Вице-губернатор Александр Ремига: "Транспорт - это последнее после продуктов питания, что мы будем закрывать"

13 июля в областной администрации состоялась встреча первого вице-губернатора Александра Ремиги с представителями финес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

После встречи состоялся пресс-подход, в ходе которого Александр Ремига ответил, почему при закрытии всей сферы услуг работает общественный транспорт и магазины. Неужели ковида там нет?

- По всем сферам, которые были предложены к ограничениям нашим медицинским сообществом в части Роспотребнадзора, логика была следующая — по-максимуму разобщить коммуникацию между жителями. В транспорте самая такая точка столпотворения, но транспорт мы не закроем. Вне зависимости от ситуации, это последнее после продуктов питания, что мы будем закрывать, потому что ограничивать передвижение людей — это неправильно, - подчеркнул Александр Ремига. - У нас есть предприятия, и 90 процентов оставшейся экономики не останавливается. Но одно дело - поездка на работу и обратно, а другое дело — когда идет передвижение по другим каким-то нуждам. Логика Роспотребнадзора и медиков заключается в том, чтобы эту коммуникацию минимизировать, даже передвижение в рестораны, кафе, фитнес-залы и куда бы то ни было. Плюс, естественно, нахождение в самих ресторанах, кинозалах, местах общественного скопления людей, вот это все разграничить.