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Происшествия14 июля 2021 10:33

В Вязниках судебный пристав, по вине которой пропало 150 миллионов рублей, избежала ответственности

Суд прекратил уголовное дело
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Вязниковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава ОСП Вязниковского района. По версии следствия, она в период 2017-2019 годов в силу ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершила действия, которые позволили неизвестным обналичить 150 850 215 рублей по исполнительным листам городских (районных) судов по 114 подложным удостоверениям КТС, проведя финансовые операции по фиктивным основаниям. В судебном заседании защитник в интересах подсудимой заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, которое было ею поддержано. Ходатайство судом удовлетворено и уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Постановление в законную силу не вступило.