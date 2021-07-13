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Общество13 июля 2021 18:08

Во Владимирской области 17 учителей получили субсидии на покупку квартиры

Поучаствовать в программе могут молодые педагоги
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В регионе продолжается прием заявлений от молодых учителей в возрасте до 35 лет включительно для участия в государственной программе Владимирской области «Развитие образования». По состоянию на 12 июля 2021 этого года уже 17 учителей получили государственную поддержку в виде первоначального взноса на приобретение жилья в 2021 году и четыре педагоги выбирают себе квартиры. В качестве первого взноса работающие в школе педагоги, не планирующие уходить в течение нескольких лет, могут получить 20% от стоимости жилья.