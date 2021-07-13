Автомобили администрации Владимирской области отдадут медикам

В областной администрации решили передать автомобили медикам, чтобы поддержать их в период пандемии, когда нагрузка многократно возросла. 13 июля для нужд владимирских муниципальных поликлиник временно выделены девять автомобилей, закрепленных за департаментами и региональной администрацией. Водители специализированного автохозяйства администрации Владимирской области помогут врачам добраться до пациентов и учреждений здравоохранения, доставить необходимое медицинское оборудование, вакцины, лекарства и анализы.

- Нам необходимо задействовать все возможные ресурсы для того, чтобы снять хотя бы часть нагрузки с медучреждений. В связи с этим мы направили дополнительный транспорт в помощь медикам. Каждый автомобиль позволяет в день обслужить больше пациентов и уменьшить время ожидания врача на дому, – отметил губернатор Владимир Сипягин.