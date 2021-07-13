Во Владимире до конца года построят новые ясли на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар

Два дошкольных учреждения должны достроить до конца года, там планируется разместить 108 малышей от полутора до трех лет. сейчас по объектам выполнены геодезические работы, подготовительные работы, ограждение строительной площадки, земляные работы, фундаменты, гидроизоляция фундаментов, монолитный пояс, смонтированы перекрытия техподполья. Выполняется кладка наружных и внутренних стен. Техническая готовность объектов в районе улице Тихонравова – 26,4%, на территории микрорайона Коммунар – 30%.Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» уже построено и введено в эксплуатацию девять зданий дошкольного образования: два на территории Суздальского района (поселок Боголюбово и село Сновицы), общей мощностью 216 мест, что в свою очередь позволило создать 108 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, и семь зданий в городе Владимир, общей мощностью 415 мест, в том числе 315 мест для детей в возрасте до трех лет.