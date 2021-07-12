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Общество12 июля 2021 11:20

Во Владимире 14 выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ

Это рекорд для областной столицы
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимире подвели итоги сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассниками. 14 выпускников смогли набрать наивысшии балл на ЕГЭ: из них по русскому языку - 3, истории - 4, физике - 3, химии - 2, географии, литературе и профильнои математике - по одному. В пяти школах № 3, 10, 14, 23, 46 и лицее-интернате №1 по одному выпускнику получили 100 баллов. А в четырех - № 2, 25, 36 и ПКЛ - по два ученика показали наилучшие результаты, а один ученик набрал сто баллов сразу по двум предметам. Среди стобальников этого года выпускник школы № 36 Антипов Никита (география, физика), выпускники школы №25 Павел Зубов (математика профиль) и Полина Чупрова (химия), школы №46 Матвей Гусаров (физика), лицея №1 Егор Балабан (физика), школы №2 Михаил Жуков (химия) и Евгения Гогина (история), школы №1 Софья Абрамович (литература), гимназии №3 Ирина Бахтина (русский язык), школы №10 Варвара Куралева (русский язык), гимназия №23 Диана Ибетова (русский язык), ПКЛ Алена Курсакова и Антон Сутулов (оба – история), лицей №14 Владимир Солертовский (история).