Во Владимире произошел крупный пожар на складе в микрорайоне Юрьевец

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.09 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном в доме №32 по улице Станционная.

К месту ЧП выезжало девять пожарных машин и 30 человек из числа личного состава МЧС.

Прибывшие на место расчеты обнаружили сильное задымление, после чего три звена газодымозащитников пробрались внутрь и ликвидировали пожар, площадь которого составила 600 квадратных метров.

В результате сгорели находившиеся внутри вещи и отделка помещения, никто из людей, к счастью, не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину происшествия.