Глава Минздрава призвал Владимирскую область нарастить темпы вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что нарастить темпы вакцинации следует регионам Северо-Кавказского федерального округа и Владимирской области.

- Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить Владимирскую область и ряд регионов Северо-Кавказского федерального округа — Кабардино-Балкарию, Дагестан,— цитирует Мурашко "Коммерсант".

Глава Минздрава добавил, что самый большой прирост по стране по темпам вакцинации показывают Москва, Брянская область, Краснодарский край, Липецкая область, Московская область, Адыгея, Башкортостан, Смоленская область и Тверская.

К слову, жители 33 региона и рады бы сделать прививку, но вакцины нет. Очереди на прививку от коронавируса ждут около 140 тысяч человек. Но в ближайшее время поступит только восемь тысяч доз вакцины.