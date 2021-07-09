Во Владимирской области очереди на прививку от коронавируса ждут около 140 тысяч человек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе не хватает вакцин, чтобы привить всех желающих. Сейчас в очередь на вакцинацию записано около 70 тысяч человек, еще столько же готовы сделать прививки, как только появится возможность. При этом и горожане, и предприниматели, организующие вакцинацию своих сотрудников, говорят, что не могут получить прививки – вакцин просто нет. При этом прививки, призванные остановить коронавирус, в области сделали только 1560 тысяч жителей – это примерно 10% от всего населения.

Ждите вакцины

- Дефицит вакцины присутствует, как и в других регионах, но очередь сформирована. В сутки мы можем привить 8500 жителей, но прививает бывает около пяти тысяч из-за нехватки вакцины, - отметила вице губернатор Владимирской области Ольга Гребнева.

В ближайшее время в регион должно поступить 8000 доз вакцины «Спутник V». Также ждут еще полторы тысячи доз вакцин, разработанных центром «Вектор». А вот «Спутник Лайт» и чумаковский «КовиВак» в регион пока не придут. Администрация области направила письмо в Минпромторг с просьбой прислать не менее 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в область, чтобы привить сотрудников промышленных предприятий и сферы услуг, которые ждут этого. Ответа пока не поступило.

При этом эпидситуация продолжает оставаться очень напряженной: коронавирус из столицы перешел в регионы.

- Если раньше Москва давала нам 60% заболевших по стране, то сейчас только 35%. При этом несмотря на ограничения в области проводят массовые мероприятия и, поскольку год выборный, политические мероприятия в закрытых помещениях с нарушением санитарных норм – без масок и соблюдения социальной дистанции. Конечно, мы категорически против, - заявила официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Не хватает коек с кислородом

Сейчас коронавирусом болеют владимирцы всех возрастов. Жители старше 65 лет дают 21,6% от всего числа пациентов с коронавирусом, люди от 50 до 64 лет – 24,7%, молодежь от 18 до 29 лет – 11,4%. А больше всего болеют активные люди среднего возраста – 39,6%. Причем в эту волну большинство жителей болеет коронавирусом тяжело.

- На мне хватает коек с кислородом, амбулаторно от коронавируса лечится сейчас меньше пациентов, чем лежит в больницах. Мало кто болеет бессимптомно, как в прошлые волны. Открыть госпиталь на базе ОКБ решили именно потому, что тяжелое течение болезнь тяжело протекает у большинства, - рассказала Ольга Гребнева.

В том числе из-за рекомендаций Роспотребнадзора в регионе решили усилить ограничения, в том числе пускать в кафе, спортзалы, бассейны и салоны красоты только со справкой о вакцинации или свежим отрицательным ПЦР-тестом, а детские игровые комнаты и центры совсем закрыть на неопределенный срок. Также 30% сотрудников требуют отправить на удаленную работу. При этом предприниматели отмечают, что Роспотребнадзор не может объяснить, почему именно общепит виноват в росте заболеваемости, а не переполненный транспорт. Также они составили письмо в Белый дом, где просят по одному миллиону рублей на каждое предприятие, пострадавшее от ограничений. И предлагают чиновника лично встретиться с рядовыми сотрудниками и рассказать, как им жить без клиентов и, соответственно, без зарплаты.

Кстати, при этом отправиться на отдых, в том числе за границу, владимирцам можно. Главное, после прилета сделать тест и загрузить результат на Госуслуги. Иначе ждет штраф. Суда Владимирской области уже рассмотрели 42 протокола, составленных на тех, кто не сделал этого, и оштрафовали жителей на 362 тысячи рублей.