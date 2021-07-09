Владимирский школьник впервые стал «Звездой Артека»

Впервые за годы проведения конкурса «Звезда Артека» почетный знак общественного признания присужден участнику от Владимирской области – ученику 6 класса 36 школы Владимира Евгению Гусеву. Ученик стал участников шестой смены Международного детского центра «Артек» благодаря многочисленным победам в музыкальных конкурсах – от городских до международных, а также успешному участию в ряде олимпиад по математике.

- Участникам конкурса нужно пройти несколько этапов: интеллектуальное тестирование, конкурс среди отряда, конкурс внутри лагеря, показать мастер-класс. Победителя определяют по итогам всеобщего голосования. Было очень приятно, когда незнакомые ребята подходили ко мне, говорили, что голосовали за меня! – поделился Евгений Гусев.