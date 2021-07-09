Житель Гусь-Хрустального украл телефон, чтобы не попасть в руки полиции

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Преступление произошло в минувшем декабре. По версии следствия, в тот день гусевчанка у себя дома пила спиртное вместе с 30-летним родственником, однако в какой-то момент между ними произошла ссора. Девушка заявила, что вызовет полицию, после чего родственник стащил у нее телефон и тут же сбежал из квартиры.

После задержания мужчина сознался, что телефон успел продать, однако оперативникам удалось его найти и изъять. Гаджет уже вернули хозяйке.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.