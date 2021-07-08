У жителя Кольчугино отберут квартиру из-за ее антисанитарного состояния

Житель Кольчугино лишится единственного жилья, которое принадлежит ему на праве собственности. Единственный жилец и владелец квартиры он запустил квартиру. Давно не делал ремонт и не платил за коммунальные услуги. В квартире отключили газ и воду, а за последние три года соседи не раз жаловались на антисанитарию, неприятный запах, блох и тараканов, которые завелись в квартире. Мужчина не только много лет не убирал и не мыл квартиру, но и приносил туда мусор с улицы, держал более трех кошек, которые гадили дома, окна загородил тряпками. Анализы потвердели справедливость жалоб жильцов: по результатам лабораторных исследований проб воздуха на лестничной площадке установлено превышение допустимой концентрации по аммиаку более чем в 10 раз. Как показали акты обследования квартиры, освещение (естественное и искусственное) полностью отсутствует, отключены газ, водоснабжение. Линолеум на полу частично разорван. Обои на стенах практически отсутствуют, стены грязные. Две жилые комнаты, кухня захламлены, повсюду разбросаны различные вещи, мусор. Немногочисленная мебель разрушена и сильно загрязнена. Ванная и туалет раздельные, в антисанитарном состоянии. В квартире несколько кошек, которые содержатся неудовлетворительно. Сильно выраженный неприятный запах разлагающихся органических веществ, мочевины, экскрементов, который распространяется в подъезде на лестничной площадке. Кроме того, он задолжал за коммуналку более 130 тысяч рублей. Теперь по решению суда квартиру продадут с публичных торгов, деньги отдадут собственнику, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.