Во Владимирской области возбуждено дело за нелегальную добычу песка

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по всем нарушениям было внесено 44 представления, 25 человек наказали дисциплинарно, 65 нарушителей привлекли по административным статьям, в шести случаях объявлялись предостережения, а еще в одном случае возбуждено уголовное дело.

Речь идет о незаконной добыче песка на территории природного заказника «Колпь» в Селивановском районе. Дело возбудили по статье « Нарушение режима заказников, повлекшее причинение значительного ущерба». Сейчас по нему проводятся необходимые экспертизы.

Кстати, нередко люди и организации, пользующиеся недрами, нарушают условия лицензий и проектов на разработку их месторождений. В частности, в Собинском районе фирма эксплуатировала две скважины без получения соответствующего разрешения. По итогам прокурорской проверки виновных наказали в дисциплинарном порядке.

Похожие ситуации были выявлены в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Вязниковском районах.

Помимо прочего, прокуроры в ходе проверок обнаружили нарушения в работе областного департамента природопользования. Нарушения были допущены при продлении лицензий и рассмотрении заявок на право пользования недрами. В результате четыре сотрудника департамента также были наказаны в дисциплинарном порядке.