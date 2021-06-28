В Меленковском районе на землях поселений складировали спиленный лес

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на территории села Войново на участке, относящемся к землям населенных пунктов, местным предпринимателем в течение долгого времени складируется спиленный лес. Более того — оказалось, что бизнесмен даже не имеет прав на эту землю.

Такие же нарушения обнаружены в деревне Осинки.

В результате главе муниципального образования Илькинское, а также хозяевам лесозаготовок, были внесены представления. По итогам их рассмотрение лес с неположенных мест убрали, а четверых ответственных сотрудников наказали в дисциплинарном порядке.