Во Владимире в пищеблоках детдомов нарушались санитарные правила

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки организации питания детей-сирот в общеобразовательных организациях областного центра проверяющие нашли целый ряд недостатков.

Так, в детском доме имени Карла Либкнехта отсутствовали пробы готовой продукции в течение 48 часов, а также обнаружились нарушения в заполнении учетной документации. Также здесь отсутствовали приборы для измерения температуры и влажности воздуха на складе, а работники кухни не прошли ежедневный гигиенический осмотр в начале рабочего дня.

В специальной коррекционной образовательной школе-интернате прокуроры выявили отсутствие проб продукции за минувшие 48 часов и хранение одежды кухонных работников с уличным инвентарем для уборки территории.

В МУП «КП Сунгирь» обнаружились схожие нарушения в части отсутствия проб, кроме того, здесь имелись нарушения при хранении продуктов на складе.

По итогам проверки прокурорами внесены представления, по итогам рассмотрения которых восемь человек наказали в дисциплинарном порядке, еще один человек был оштрафован.