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Происшествия11 июня 2021 12:36

В Александрове горожанка расправилась с ударившим ее супругом

Она убила его во сне
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 57-летней жительницы города Александрова, обвиняемой в убийстве. По версии следствия, 8 июня между супругами произошла ссора из-за бытовых вопросов, в ходе конфликта, мужчина оскорбил жену, ударив ее ладонью по лицу, и отправился спать. Обиженная женщина, воспользовавшись тем, что супруг уснул, нанесла ему один удар ножом в область сердца. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. О случившемся женщина сообщили родственникам, которые, приехав, вызвали полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.