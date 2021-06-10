В Муроме завершен ремонт поврежденной теплосети на месте подрыва элеватора

Новый участок тепломагистрали. Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, работы по ремонту поврежденной тепломагистрали были завершены к 10 июня.

Напомним — 23 марта в Муроме путем подрыва была снесена оставшаяся часть бывшего элеватора, однако во время обрушения часть стены рухнула на проезд Куйбышева, попав на теплосеть. Из-за мощного гидроудара даже повредилось оборудование, находившееся на центральном тепловом пункте, а на месте оказалось деформировано 62 метра трубопровода, который, впрочем, не дал течь и доработал до конца сезона.

Виновным в инциденте признали фирму-подрывника из соседнего региона, с которой «Владимиртеплогаз» договорился о проведении ремонта за ее счет.

Наконец, на проезде Куйбышева смонтировали новый участок теплосети взамен деформированного, который запустят в работу 14 июня. По словам областных властей, это позволит дать жителям горячую воду, не превышая сроки «стандартных» летних отключений.