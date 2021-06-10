Во Владимирской области прогнозируется гроза с дождем и градом

Как сообщает утром 10 июня Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа во Владимирской области снова могут начаться грозы, сопровождаемые дождем, а местами, возможно, даже градом.

При этом при грозе подует восточный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с изменением погоды в МЧС призывают владимирцев и гостей региона к осторожности. В случае чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».