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Происшествия10 июня 2021 9:03

Во Владимирской области прогнозируется гроза с дождем и градом

Непогода может прийти на территорию региона в ближайшие часы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает утром 10 июня Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа во Владимирской области снова могут начаться грозы, сопровождаемые дождем, а местами, возможно, даже градом.

При этом при грозе подует восточный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с изменением погоды в МЧС призывают владимирцев и гостей региона к осторожности. В случае чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».