Во Владимире профессионального водителя лишили прав через суд

Прокурор Владимира, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился с административным иском о прекращении действия водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Во время проверки выяснилось, что владимирец, имеющий водительское удостоверение категорий «В», «В1», «С», «С1», «Е к С», «Е к С1», «М» сроком действия по 12.03.2030, в 2018 году был освидетельствован врачебной комиссией диспансерного отделения ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1», и ему диагностировано органическое психическое расстройство вследствие эпилепсии с изменениями психики. Административный ответчик в судебное заседание не явился. Его представитель по доверенности заявленные требования не признал, указал, что у ответчика наступила стойкая ремиссия, он является профессиональным водителем, и противопоказаний для управления им транспортным средством не имеется. В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что имеющийся у ответчика диагноз заболевания свидетельствует о наличии медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности для окружающих. Решение в законную силу не вступило, поскольку административный ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.