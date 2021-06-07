В Муромском районе водитель «Опеля» пострадал во время съезда в кювет

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 9.30 водитель автомобиля «Опель Астра» - молодой человек 2001 года рождения, ехал по улице Центральной деревни Пополутово.

В какой-то момент парень выехал на встречную полосу, где по каким-то причинам выехал с дороги в левую полосу по ходу движения и врезался в дерево. После удара машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал сам водитель легковушки — врачи «скорой помощи» увезли его в больницу с диагнозом сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки и резаная рана головы.

В настоящее врем по факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.