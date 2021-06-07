Во Владимире юный мотоциклист попал в больницу после падения на дороге

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.20 в районе дома №4 «а» молодой человек 2006 года рождения, управлявший мотоциклом «Motoland ProTaper», ехал через лесной массив.

Однако 15-летний парень не учел особенности лесной дороги, в результате чего упал на проезжую часть и получил серьезную травму. Врачи «скорой помощи», прибывшие на место ДТП, госпитализировали молодого человека с переломом костей таза.

По факту аварии в отделе ГИБДД Владимира проводится проверка.