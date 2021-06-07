Жительница Владимира подслушала пин-код и попыталась обокрасть приятеля

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на кражу.

Фигуранткой по делу проходит 23-летняя жительница областного центра, которой инкриминируется попытка украсть деньги с карты приятеля.

По версии следствия, в минувшем марте в компании друзей девушка случайно услышала, как кто-то назвал пин-код карты ее приятеля, чем она и воспользовалась: дождавшись, когда парень уснет, она взяла его «пластик» и пошла в банкомат, где попыталась снять 70 тысяч рублей.

Однако ничего не вышло — пин-код оказался неверным, и карта заблокировалась. Тогда девушка вернулась и положила карту на место, и лишь позже хозяин узнал о том, что с его счета пытались снять деньги. Парень написал заявление в полицию, и стражи порядка вычислили подозреваемую.

Девушка призналась, что часть денег хотела направить на компенсацию ущерба от ДТП, в которое они с приятелями попали накануне, а оставшиеся средства оставить себе.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.