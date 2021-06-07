Владимирец пообещал отремонтировать квартиру в Подмосковье, взял деньги и исчез

Еще в конце января прошлого года владелица квартиры и ремонтник договорились, что он за ее счет произведет полную внутреннюю отделку «под ключ» квартиры, расположенной в городе Химки Московской области. За работу ремонтник должен был получить 320 000 рублей без учета стоимости строительных материалов. За время работы женщина со своей банковской карты были перечислены денежные средства в сумме 274 700 рублей на счета ответчика и указанных им третьих лиц, но с конца мая прошлого года ответчик перестал выполнять работы по ремонту квартиры без объяснения причин и не выполнил оговоренный объем работ. Согласно проведенной по заказу истца независимой оценке рыночной стоимости работ и материалов, произведенных и использованных в вышеуказанной квартире, стоимость произведенных работ составила 67 543 рублей, стоимость материалов - 39 068 рублей. Хозяйка квартиры просила взыскать с пропавшего ремонтника неосновательное обогащение в сумме 207 157 рублей, а также проценты в сумме 4842 рублей и судебные расходы. Суд удовлетворил исковые требования владелицы квартиры в полном объеме. Заочное решение не вступило в законную силу.