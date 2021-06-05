В Киржаче качественной водой обеспечат 1500 горожан

В Киржаче начались работы по строительству сетей водопровода от улицы Мичурина до улицы Рыженкова, также в планах реконструкция системы централизованного водоснабжения города и строительство станции обеззараживания подземных вод на улице Мичурина. Как сообщил вице-губернатор Роман Годунин, это позволит обеспечить чистой водой полторы тысячи жителей. Также в этом Киржаче благоустроят четыре двора, сквер имени Ленина на улице Первомайской и заасфальтируют парк 36-й Гвардейской дивизии, приводить в порядок который начали в 2019 году. Потратить на их приведение в порядок планируют 14 с половиной миллионов.