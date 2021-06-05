Во Владимирскую область вновь вернется санавиация

Компания «Русские вертолетные системы» выиграла конкурс и теперь займется санавиацией в регионе. Напомним, в области уже есть вертолетная площадка около Областной клинической больницы, сейчас возводится вторая – около областной детской больницы в Добром. Власти регионе обдумывают идею создания третьей вертолетной площадки, правда, место пока не выбрали, но врачи из областной больницы скорой помощи считают, что она могла бы располагаться на территории их больницы. Кстати, с середины ноября прошлого года санавиация помогла спасти двадцать пациентов с инфарктами, инсультами и тяжелыми травмами.