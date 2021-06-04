Уголовное дело в отношении сына экс-директора «Автоприбора» направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение в отношении Петра Мельникова, который обвиняется изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. В ходе предварительного следствия установлено, что с января по март 2011 года Петр Мельников и его сообщник во Владимире, действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовили в целях сбыта и сбыли в кредитные организации платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В результате незаконных финансовых операций они обналичили денежные средства в сумме 30 миллионов рублей. Позднее он скрылся и с июля 2018 года находился в международном розыске, был экстрадирован из Литвы в июле 2020 года. Его сообщник в настоящее время находится в международном розыске. Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.