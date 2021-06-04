Скончался известный владимирский публицист Юрий Никитин

4 июня 2021 года после продолжительной болезни скончался владимирский публицист, краевед, журналист Юрий Алексеевич Никитин.

Юрий Никитин родился 13 мая 1952 года в деревне Красники Кинешемского района Ивановской области. В том же году семья переехала во Владимир. Известность Юрий Никитин приобрел благодаря своей писательской деятельности. Он является автором краеведческих, биографических и автобиографических произведений. В 2010 году выпустил книгу «Улица Победителей» о своих соседях - жителях владимирской улицы Совхозная. На основе книги снят документальный фильм «Улица Победы».

Прощание с Юрием Алексеевичем Никитиным состоится 7 июня 2021 года в 12.00 в ритуальном зале по адресу: город Владимир, улица Вокзальная, 47.