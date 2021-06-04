В Кольчугинском районе сгорел дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

3 июня в 14.45 спасателям сообщили о пожаре частного дома в Кольчугинском районе, деревне Конышево. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия к месту пожара горел деревянный дома по всей площади и был виден дым из-под кровли блочного гаража. Существовала угроза распространения пожара на хозяйственную постройку, - рассказали в областном управлении МЧС.

Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения и ликвидировали горение дома, кровли и внутренней отделки гаража на общей площади 68 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 9 человек личного состава.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.