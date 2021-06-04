Во Владимирской области ищут сотрудников на производства и в оптовую торговлю

В общероссийскую базу вакансий «Работа в России» от Владимирской области подали заявки 184 работодателя на 1844 рабочих места. Как отмечают в областной администрации, большего всего сотрудников требуются производственные предприятия (75 процентов), затем идут оптовая торговля, организации гостиничного бизнеса и общественного питания, сельскохозяйственные компании и негосударственные образовательные организации. Уже устроились на работу 238 человек, при этом 30 процентов из них – это люди предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также граждане с инвалидностью. Также в рамках нацпроекта «Демография» проводится обучение отдельных категорий владимирцев: ищущих работу, обратившихся в органы службы занятости, людей в возрасте 50 лет и старше и предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и безработных женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. Более 360 жителей уже подали заявки на обучение, в июне планируется обучить 200 человек. Уже составлен план-график с распределением по образовательным программам. Самыми популярными из них стали промышленное строительство, графический веб-дизайн, управленческая деятельность, управление персоналом, контрактная система в сфере закупок, востребованы и такие профессии, как электромонтер, портной, швея, бухгалтер. К концу мая 63 человека уже начали осваивать новую профессию.