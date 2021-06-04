Прививку от COVID-19 сделали более 31 тысячи владимирцев

К исходу 3 июня по данным, полученным из городских учреждений здравоохранения, первый компонент вакцины привит уже 31067 жителям Владимира. Оба компонента вакцины получили 25169 горожан. Очереди на прививку ожидают 893 человека.

Вакцинация граждан от коронавируса проводится в семи лечебных учреждениях города. Жители могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства.Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Все больницы, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 35835 доз вакцины.