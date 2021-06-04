В Кольчугино в результате пожара на дороге пострадала грузовая машина

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.38 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем грузовике, находящемся на проезжей части улицы Советской.

Прибывшие на место пожарные расчеты заметили, что у стоявшей на обочине машины марки «МАН» происходит горение моторного отсека. Кроме того, пламя перекинулось на внутреннюю отделку салона и тент.

Огнеборцы быстро потушили горящий «МАН», не дав огню распространиться на всю машину. В результате общая выгоревшая площадь составила 5 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.